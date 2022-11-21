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В Херсоне обнаружили четыре застенки

21 ноября, 2022 понедельник
15:04
война с Россией

В Херсоне прокуроры продолжают фиксировать преступления РФ – установлены места застенков в четырех зданиях

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, во время оккупации Херсона российские военные и представители спецслужб РФ в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

Об этом свидетельствуют выявленные документы, в том числе так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, расклеенные отметки дежурная часть, кабинет следствия, уголовный розыск. Изъяты части резиновых дубинок, деревянная бита, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания и шары из стен. В камерах и подвалах в отношении людей применялись разные методы пыток, физическое и психологическое насилие.

Во время проведения следственных действий с пострадавшим в подвале одного из офисных зданий, где оккупанты также устроили застенку, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.

В настоящее время устанавливаются все потерпевшие от действий представителей страны-агрессора. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Работа по установлению мест расположения застенков и незаконных мест содержания людей продолжается. Правоохранители продолжают собирать доказательную базу для установления правосудия над российскими военными.

Украина
Херсон
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