В Херсоне нужно чаще напоминать, что оккупант уязвим, чтобы Россия не смогла быстро выстроить админструктуры, - Чийгоз

Политик рассказал об этом в эфире "Еспресо.TV".



"Картина и эти методы, применяемые сейчас на территории Херсонщины государством-террористкой Россия, мы проходили в Крыму. Ждать чего-то нового не стоит. В отличие от Крыма, в Херсоне сейчас нужно чаще напоминать, силовыми методами, что оккупанты уязвимы. Чтобы агрессор не сумел, как на полуострове, быстро выстроить административные структуры, используя коллаборантов", - отметил Чийгоз.



Народный депутат подчеркнул, что присутствие коллаборантов в Херсонской области было ожидаемо, но наши военные и спецподразделения борются с предателями Украины.



"Это дает уверенности нашим гражданам, что кара постигнет каждого коллаборанта и россиянина в Украине. Это дает уверенность и в оккупированном Крыму. К сожалению, будут случаи похищения украинцев, ведь все 8 лет мы это проходим на полуострове. В Крыму настроение чрезвычайно оптимистично. Даже появился лозунг, что Крым будет освобожден и наконец Украина зайдет на полуостров не только по дипломатическому пути", - заметил Ахтем Чийгоз.

Напомним, в Херсонской области российские кафиры планируют вводить в валютное обращение рубли .

Депутат Херсонского горсовета Оксана Погомий в эфире Эспрессо рассказала, что в Херсоне вместо орков – Росгвардия, а местных людей кафиры задерживают и пытают .

Оккупанты устали от протестов в городе и готовы депортировать всех жителей Херсона.