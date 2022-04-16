В Херсоне нет официальной эвакуации, люди выезжают на свой страх и риск в соседние области, - Холодар
Депутат Суворовского райсовета Херсона Евгений Холодар рассказал, что, с одной стороны, в городе тишина и нет войны, но когда встречаешь на улице бронетехнику с направленным на тебя пулеметом, все понимаешь
Такое мнение он высказал в эфире Espreso.TV.
“Херсон пытается держать строй. Пытается быть полезным во всех смыслах и пытается выжить. С одной стороны, тишина, и ничего такого не происходит, и войны нет, но когда встречаешь на улице бронетехнику с пулеметом, на тебя наставленную, то понимаешь быстро, что к чему. Проблем много, но после трагических событий в Буче и других городах у нас активизировалась эвакуация людей. Официальной эвакуации нет, то есть люди действуют на свой страх, но пытаются и выезжают в соседние области с оккупированной территории. И это большой риск, но очень многие все же решаются”, - сообщил Холодар.
Также депутат обратил внимание на то, что в аптеках нет лекарств.
“Очень большая проблема с лекарствами, их тоже в аптеках нет вообще. Но у нас большая радость, благодаря волонтерам, благодаря сотрудничеству с мэром города, многие люди привлечены, у нас есть гуманитарная доставка лекарств. Организована их выдача через семейных, профилированных врачей, в пунктах выдачи во всех больницах города. Волонтеры продолжают доставку продовольствия для тех, кто не может себя прокормить, это горячее питание. К сожалению, продолжается похищение людей", – отметил Холодар.
Организация Объединенных Наций призывает предоставить доступ к находящимся в ловушке в зонах боевых действий украинцам, после того как заявила, что люди в оккупированных районах умирают от голода
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