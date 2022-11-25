Об этом он сообщил в эфире Эспрессо.



"Херсону досталось трагическое наследие от окупантов. Нет в достаточном количестве в городе пожарных машин, они не выезжают, когда снаряды попадают в многоквартирные дома и пожары уничтожают квартиры группами. Кроме того, не хватает карет скорой помощи. Главное, что в Херсоне нет оповещения об опасности артиллерийских обстрелов или воздушных тревог. Херсонцы в подавляющем большинстве не имеют устойчивой мобильной связи, то есть приложения, которые предупреждают об опасности обстрелов, у горожан не работают", - отметил политолог.



Владимир Молчанов объяснил, если заработает оповещение о тревоге, то у херсонцев будет примерно от одной до трех минут, чтобы спрятаться под северную стену дома и обезопасить себя, потому что снаряды летят навесной траекторией и бьют по южным фасадам или торцам многоквартирных домов. Иногда может быть достаточно и этих нескольких минут, чтобы перейти из комнаты, которая находится на южной стороне дома, и защититься по правилу двух стен.



"Нужно наладить оповещения с помощью каких-то громкоговорителей или чего-то подобного, которые могли бы во всех районах города предупреждать людей об опасности. К тому же, при сегодняшней артиллерийской угрозе, бомбоубежища, которые есть в Херсоне, несколько бессмысленны, потому что до них добежать нужно 10 минут и больше, так как они преимущественно находятся на территориях предприятий или коммунальных больниц. Главное сейчас – наладить оповещения, чтобы люди не горели живьем, потому что часто наносятся удары кассетными боеприпасами и попадают по системе газоснабжения, а люди сейчас греются от газовых плит, поэтому возникают масштабные пожары", - рассказал Молчанов.

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