Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник Херсонского городского главы Роман Головня.

"О гуманитарной катастрофе. Она действительно тяжелая, потому что оккупанты и коллаборанты сделали все возможное, чтобы оставшиеся в городе люди максимально тяжело переживали эти дни ожидания, недели ожидания, месяцы. И сейчас в городе критически не хватает прежде все воды, потому что водоснабжение практически отсутствует в городе. Сейчас не хватает лекарственных средств, не хватает хлеба, потому что он не выпекается, потому что нет электроэнергии. Ну и соответственно проблемы с продуктами питания. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен" , - сказал Головня.

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Кроме того, он также заверил, что уже есть гуманитарные грузы вблизи Херсона для того, чтобы максимально быстро помочь херсонцам в решении этих вопросов.

"Есть информация, что уже заехали один-два автомобиля с гуманитаркой, военные этому способствуют. И я думаю, что в ближайшее время на днях будет гуманитарка. В Николаеве сейчас организуют автомобили с гуманитаркой, которые поедут в Херсон. Это буквально в ближайшее время должно состояться" , – подчеркнул советник мэра.

Он сообщил, что по его личным подсчетам, сейчас в городе находится около 70-80 тыс. населения, которое осталось, а до начала войны, до 24 февраля, в областном центре проживало 320 тыс. человек.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

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