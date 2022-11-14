В Херсоне налаживают связь с помощью старлинков
Киевстар и Vodafone запустили в освобожденном от россиян Херсоне первые базовые станции, но пока нет света, станции работают на генераторах и терминалах Старлинк
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Возвращаем связь в Херсон. Люди, которые девять месяцев были в оккупации, наконец-то смогли позвонить родным и сказать, что с ними все в порядке. Пока в городе проблема с другой инфраструктурой - даже минутный разговор помогает херсонцам чувствовать себя снова дома", – сообщил министр.
По словам Федорова, Киевстар и Vodafone запустили в освобожденном от россиян Херсоне первые базовые станции. В городе пока нет света, поэтому станции работают на генераторах и терминалах Старлинк. Команда Минцифры передает терминалы в деоккупированные населенные пункты. Старлинки помогают поддерживать связь, пока операторы восстанавливают поврежденный оптический кабель.
"Отступая, оккупанты разрушили часть инфраструктуры, другую — заминировали. ГСЧС находят растяжки с гранатами на базовых станциях мобильной связи. Это замедляет процесс восстановления связи, но героические спасатели и телеком-операторы работают 24/7, – пояснил Федоров. Херсон — это Украина. Делаем все, чтобы к херсонцам поскорее вернулась вся необходимая для нормальной жизни инфраструктура".
Фото из телеграмм-канала Михаила Федорова, министра цифровой трансформации
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