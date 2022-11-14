Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Возвращаем связь в Херсон. Люди, которые девять месяцев были в оккупации, наконец-то смогли позвонить родным и сказать, что с ними все в порядке. Пока в городе проблема с другой инфраструктурой - даже минутный разговор помогает херсонцам чувствовать себя снова дома", – сообщил министр.

По словам Федорова, Киевстар и Vodafone запустили в освобожденном от россиян Херсоне первые базовые станции. В городе пока нет света, поэтому станции работают на генераторах и терминалах Старлинк. Команда Минцифры передает терминалы в деоккупированные населенные пункты. Старлинки помогают поддерживать связь, пока операторы восстанавливают поврежденный оптический кабель.

"Отступая, оккупанты разрушили часть инфраструктуры, другую — заминировали. ГСЧС находят растяжки с гранатами на базовых станциях мобильной связи. Это замедляет процесс восстановления связи, но героические спасатели и телеком-операторы работают 24/7, – пояснил Федоров. Херсон — это Украина. Делаем все, чтобы к херсонцам поскорее вернулась вся необходимая для нормальной жизни инфраструктура".

Фото из телеграмм-канала Михаила Федорова, министра цифровой трансформации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед бегством российские оккупанты уничтожили в Херсоне всю критическую инфраструктуру.

13 ноября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в центре деоккупированного Херсона возобновили мобильную связь, первым возобновил деятельность Киевстар.

14 ноября в деоккупированном Херсоне в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подняли украинский флаг .

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