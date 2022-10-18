Об этом заявила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, сообщает Радио Свобода .

"В настоящее время ситуация в Херсоне очень сложная, очень напряженная. В нашем городе находится, по разным данным, от 20 до 25 тыс. вооруженных солдат РФ, которые напуганы, психологически разрушены, скажем так. Есть проблематика по обеспечению продуктами, есть проблематика относительно обеспечение горючим у них и, конечно, с снабжением именно оружия, с этим тоже есть большие проблемы", – сказала Лугова.

Она добавила, что в городе наблюдается активная эвакуация военных и коллаборантов.

"На сегодняшний момент коллаборанты, скажу вам откровенно, спят в бронежилетах и очень оживленно вывозят все, что нажито, как говорится, непосильным трудом – мебель из своих домов, абсолютно все грузят на грузовики и переправляют с правого берега на левый, в сторону Крыма , едут туда", – рассказала Лугова.

16 октября Генштаб сообщил, что россияне вывозят из Херсона свои администрации, работников и имущество банков и пенсионного фонда.

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