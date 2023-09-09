В Херсоне начался 25-й международный театральный фестиваль "Мельпомена Таврии"

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Вчера, 8 сентября, состоялось открытие 25 Международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии" в Херсоне.

"Мельпомена Таврии" - ежегодный международный театральный фестиваль, который традиционно проходит в Херсоне с 1999 года. Целью фестиваля является популяризация театра, подъем его авторитета, обмен опытом между творческими коллективами, ознакомление зрителя с музыкальными театральными премьерами и интересными находками театров разных областей Украины и других стран.

Юбилейный фестиваль пройдет с 8 по 16 сентября под лозунгом "Мы дома". В общей сложности состоится 70 показов 66 спектаклей 68 театров в Херсоне, а также в Португалии, Турции, Словакии и Германии.

"Согласно традиции, флаг фестиваля был поднят в сквере города возле театра. Праздничная атмосфера продолжилась флешмобом на центральной площади Херсона. Также в день открытия этого юбилейного фестиваля 25 театров представили свои спектакли, в частности: премьеру по пьесе Н. Ворожбыт "Позывной "Горобчик"" по ее пьесе "Плохие дороги" в Херсоне (режиссер - Сергей Павлюк, Наташа - Татьяна Проворова), "Джива" А. Матвийчука в Киеве (режиссер - Надежда Агеева-Швед). Постановки поразили зрителей и доказали, что, несмотря на трудности, художественное сопротивление продолжается и приближает общую победу", - говорится в сообщении.