В Херсоне на здании горсовета вывесили государственный флаг Украины

Об этом сообщил городской голова Игорь Колыхаев, передает " Espreso.TV ".





"В ночь, когда обстреливали горсовет, был перебит трос, на котором держался наш государственный флаг. Да и само знамя давно пора заменить - он выгорел и отряхнулся", - написал Игорь Колыхаев.

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