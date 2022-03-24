В Херсоне на здании горсовета вывесили государственный флаг Украины
На здании городского совета Херсона повесили новый государственный флаг
Об этом сообщил городской голова Игорь Колыхаев, передает " Espreso.TV ".
"В ночь, когда обстреливали горсовет, был перебит трос, на котором держался наш государственный флаг. Да и само знамя давно пора заменить - он выгорел и отряхнулся", - написал Игорь Колыхаев.
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