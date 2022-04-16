В Херсоне местные жители массово вывешивают украинскую символику на зданиях города, - терроборона

Об этом сообщает Территориальная оборона ВС Украины.



"В Херсоне местные жители массово вывешивают украинскую символику на зданиях города. В Энергодаре местные учителя отказываются работать на условиях оккупационной администрации и пытаются дистанционно проводить уроки по украинской программе. В Скадовске оккупанты сменили флаги Украины на админзданиях на триколоры. В ответ на это отказались выходить на работу и заявили, что не будут сотрудничать с врагом", – пишут в терробороне.



Также военные добавляют, что во многих городах Донецкой области украинские учителя не идут на сотрудничество с врагом, а по требованию возобновить учебный процесс на условиях оккупационных сил заявят, что "в этом шапите участвовать не будут!"



"Эти примеры являются одними из многих случаев сопротивления, которые украинцы героически совершают каждый день", - добавляют в терробороне.

Боец Теробороны Херсона Эдуард рассказал, что кафиры пытались собирать руководителей ОТГ Херсонщины и предлагали сотрудничество.

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