Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram.

"Минус один гауляйтер в Херсонской области. Сообщают, что "первый заместитель Херсонской администрации" Алексей Катериничев ночью сдох. Рашисты пишут, что из-за удара ВСУ", - написал он.

По данным росСМИ, он в течение 25 лет служил в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ.

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