В Херсоне кафиры заставили перейти на российскую программу две школы из 60, - постпред Украины в Вене
Во временно оккупированном Херсоне директора двух школ из 60 согласились перейти на российскую учебную программу
Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ .
"Захватчики требуют от школ Херсона перейти на российские учебные программы. И это происходит на фоне общественных дискуссий в России о планах стереть самобытность Украины, отменить культуру, уничтожить самых активных и перевоспитать остальных. Надо сказать, что, по данным украинской разведки, только двое из 60 директоров школ согласились на сотрудничество", - подчеркнул он на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Евгений Цымбалюк отметил, что РФ угрожает аннексией Херсонской и Запорожской областей до осени. Именно для этого захватчики применяют свой традиционный сценарий, в частности, информационную блокаду, принудительную паспортизацию, введение рублевой зоны и т.д.
Натыкаясь на сильное сопротивление украинцев, россияне терроризируют местных жителей. Всего в Херсонской области незаконно задержали около 600 человек. Некоторые из них пытают и содержат в бесчеловечных условиях. Также есть те, кого кафиры вывезли в временно оккупированный Крым.
- На оккупированных территориях Украины россияне заставляют учителей преподавать по программе РФ и на 20 мая "переквалифицировали" около 3,5 тыс. педагогов.
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