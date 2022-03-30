В Херсоне кафиры похитили священника ПЦУ
Оккупанты забрали в неизвестном направлении священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича
Об этом сообщила журналистка "Укринформа" Ярослава Мищенко в Facebook.
"Сегодня в семь утра "милиция" вывезла его в неизвестном направлении. Отец Сергей - очень яркий и известный своей проукраинской позицией священник Херсона. У него был очень живой, очень человечный приход, где все друг о друге заботились, помогали лекарствами, продуктами - всем Он поставил в храме аппарат для кофе, и сделал парикмахерскую. В первые дни войны он отпевал наших воинов, даже не прячась. У него почти раннехристианская по силе доверия и любви община. Украинский флаг был перед храмом даже в период оккупации", – говорится в ее сообщении.
Журналистка призвала всех небезразличных помочь в поисках священника.
Местное издание "Вверх" заявляет , что священника похитили в 08:30 прямо из церкви.
"Три мужчины провели обыск в церкви, проверили документы и мессенджеры у присутствующих. При этом свои документы показывать отказались. После этого вместе со священником сели в зеленый DAEWOO Sens ВТ6734ВИ и уехали в неизвестном направлении", - добавляют в издании.
- Напомним, настоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний сообщил , что десятки общин и ряд монастырей добровольно присоединились к ВЦУ.
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