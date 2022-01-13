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В Херсоне к 9 годам тюрьмы приговорили террориста, воевавшего против Украины на стороне оккупантов

13 января, 2022 четверг
20:53

В Херсоне приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества уроженца с. Красная Поляна, воевавшего в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР"

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

Следователи установили, что мужчина с октября 2014 по март 2015 добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Отдельный казачий батальон имени Ермака" в составе террористической организации "Луганская народная республика" и служил механиком-водителем бронетранспортера.

С сентября 2015 по март 2017 года мужчина служил в рядах террористической организации "Донецкая народная республика" и принимал непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Злоумышленник управлял БТР, грузовым военным автомобилем "Урал", ремонтировал военную технику, выполнял другие задачи.

Мужчину за участие и содействие террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Приговор суда вступил в законную силу, начало срока отбывания наказания исчисляется со дня задержания гражданина и приведения приговора в исполнение.


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