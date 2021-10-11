В Херсоне из-за ситуации с коронавирусом школьные каникулы начнутся раньше
В Херсоне с 18 октября начнутся школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19 в городе
Об этом сообщает сайт Херсонского городского совета со ссылкой на решение комиссии ТЭБ и ЧС.
"И.о. заместителя городского головы Сергей Цыганок предложил перенести осенние каникулы с 1 ноября на 18 октября. Предложение поддержали единогласно, поэтому школьники будут отдыхать с 18 до 24 октября", - говорится в сообщении.
- Напомним, по состоянию на 11 октября в Украине "оранжевому" уровню карантина соответствуют 16 областей.
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