В Херсоне из-за обстрелов решили отказаться от новогоднего декора

Об этом сообщили на сайте Херсонского городского совета.

"Каждый год наши коммунальные предприятия украшали город праздничной иллюминацией, устанавливали елку, разнообразные световые инсталляции. Однако сейчас ситуация безопасности в общине остается напряженной. Поэтому мы решили отказаться от новогоднего декора, чтобы не подвергать херсонцев опасности", - сообщила .

В частности, по ее словам, главное, что 2023 год Херсон будет встречать свободным от оккупантов и с украинским флагом.

9 ноября на сайте Киевского горсовета появилась петиция с просьбой не устанавливать новогоднюю елку в центре столицы.

18 ноября в КГГА заявили, что склонны поставить елку, несмотря на петицию, однако перед тем городские власти планировали посоветоваться с военными.

29 ноября в Yasno заявили, что главная новогодняя елка в Киеве будет "максимально энергоответственной" - будет без иллюминаций и гирлянд.

17 декабря в Киеве установили новогоднюю елку несокрушимости.

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