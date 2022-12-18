В Херсоне из-за обстрелов решили отказаться от новогоднего декора
Херсонская городская военная администрация из-за постоянных обстрелов приняла решение отказаться от новогоднего декорирования города
Об этом сообщили на сайте Херсонского городского совета.
"Каждый год наши коммунальные предприятия украшали город праздничной иллюминацией, устанавливали елку, разнообразные световые инсталляции. Однако сейчас ситуация безопасности в общине остается напряженной. Поэтому мы решили отказаться от новогоднего декора, чтобы не подвергать херсонцев опасности", - сообщила .
В частности, по ее словам, главное, что 2023 год Херсон будет встречать свободным от оккупантов и с украинским флагом.
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