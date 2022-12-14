Об этом сообщил руководитель пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

"Мальчик 8 лет. Не спасли. Слишком много повреждений из-за минно-взрывной травмы. Горите в аду, суки. Врачи час пытались реанимировать", - написал Плетенчук.

14 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что на деоккупированной Херсонщине были обнаружены отдельные застенки для детей , которые "оказывали сопротивление".

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