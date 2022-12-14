В Херсоне из-за минно-взрывной травмы погиб 8-летний мальчик
Сегодня, 14 декабря, в Херсоне в результате российской агрессии погиб 8-летний мальчик
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.
"Мальчик 8 лет. Не спасли. Слишком много повреждений из-за минно-взрывной травмы. Горите в аду, суки. Врачи час пытались реанимировать", - написал Плетенчук.
- 14 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что на деоккупированной Херсонщине были обнаружены отдельные застенки для детей , которые "оказывали сопротивление".
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