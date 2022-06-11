В Херсоне из 71 только 6 директоров школ согласились работать по российской программе, - советник главы ОВА Хлань
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что именно директора школ разрушили планы оккупантов, поэтому сегодня захватнические власти вместе с коллаборантами не смогли сформировать лояльный к ним руководящий состав школ на Херсонщине
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На Херсонщине уже как последний месяц оккупанты готовятся к 1 сентября, они из всех школьных библиотек изъяли украинские учебники. Даже была информация, что они собирались завозить какие-то новые учебники, но такого факта я не видел. Также собирали директоров школ не только в Херсоне, а и в других населенных пунктах области, но увидели сопротивление от руководителей учебных заведений, и захватчика это несколько озадачило", – рассказал советник главы Херсонской ОВА .
Сергей Хлань отметил, что именно директора школ разрушили планы оккупантов, и поэтому сегодня оккупационные власти вместе с коллаборантами не смогли сформировать лояльный к ним руководящий состав школ на Херсонщине.
"В Херсоне, где учителя отказались работать, из 71 только 6 директоров школ согласились работать по российской программе, все остальные выразили полный протест", – подчеркнул Хлань.
Также советник главы ОВА добавил, что самых активных проукраинских учителей оккупанты продолжают похищать и незаконно удерживать, но, несмотря на такое давление, все равно не могут сформировать коллаборантов на руководящие должности.
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