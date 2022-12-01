В Херсоне исчезло напряжение в электросетях из-за вражеских обстрелов
В городе Херсон исчезло электричество, это вызвано мощными российскими обстрелами
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграммах.
Янушевич пишет, что в областном центре исчезло напряжение в электросетях. Отключение света связано с мощными обстрелами Херсона российскими оккупантами.
Однако глава ОВА отмечает, что "Херсоноблэнерго" работает над возобновлением электроснабжения.
- Напомним, 30 ноября Офис президента сообщал о том, что Херсон снабжен электричеством на 65%.
- Тогда же военные РФ в очередной раз обстреляли город, попав в жилые дома и одну из больниц.
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