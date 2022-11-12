В Херсоне и области уже работают глава ОВА, Нацполиция и СБУ

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в facebook .

"Возобновляем жизнь Херсона и области. По поручению Владимира Зеленского глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, Национальная полиция, СБУ уже работают в городе и области", – отметил он.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.