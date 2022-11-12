В Херсоне и области уже работают глава ОВА, Нацполиция и СБУ
В Херсоне и области уже начали работу глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в facebook .
"Возобновляем жизнь Херсона и области. По поручению Владимира Зеленского глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, Национальная полиция, СБУ уже работают в городе и области", – отметил он.
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