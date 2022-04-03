В Херсоне и Харькове раздаются взрывы

Об этом сообщили в приложении "Тревога".



Информация о взрывах появилась в Херсоне в 01:07. О взрывах в Харькове стало известно в 01.13. Подробной информации о ситуации в городах – пока нет.



С 23:11 в Харьковской области - тревога. Граждан призывают находиться в укрытии.





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