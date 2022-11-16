В Херсоне гуманитарной помощью уже торгуют на базарах, – волонтер

Об этом Еспресо рассказал местный волонтер, основатель ОО "Автомайдан Херсон" и военно-патриотического комплекса в Херсоне Олег Баркаренко.

Мужчина рассказывает, что он собственными глазами видел, как торгуют польскими тушенками и средствами гигиены.

"Сейчас у меня опустошение из-за того, что я наблюдаю. Заезжают в Херсон фуры с гуманитарной помощью, а у нас уже вся эта гуманитарная помощь продается на рынках. Только вчера пришла польская тушенка, а уже она за 70 грн продается на базаре. Памперсы пришли – и уже их продают. Не работает это все, как следует, может это временно, я не знаю", – отметил Баркаренко.

Он говорит, что в Херсоне действительно есть люди, которые не могут обеспечить себя элементарными вещами. Но их не так много. Сейчас раздают немало помощи людям, которые на этом просто наживаются.

"Народ наш приучают к тому, что все будет на шару, дают гуманитарную помощь неизвестно кому. Кто получает 10 ящиков, кто 20. Эта бесконтрольная выдача вылезет потом боком. Они раздают людям то, что они через несколько месяцев, по всей вероятности, просто выбросят "А когда вернутся детские сады, школы, то уже придется покупать эти продукты у спекулянтов, которые на этом будут наживаться", - подчеркнул волонтер.

Баркаренко также напомнил, что ранее на херсонских рынках по 500 грн продавали автоматы, которые в феврале раздавали в местной территориальной обороне.

Читайте позже на сайте Еспресо рассказ волонтера Олега Баркаренко, как он восемь месяцев скрывался от оккупантов, которые его приходили его пытать.

Напомним, как сообщала спикер ОК "Юг" Гуменюк, оккупанты начали передвигаться из Скадовска и Геническа в направлении Крыма

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