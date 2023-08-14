Об этом в эфире Еспресо рассказала главный редактор херсонского издания "Кавун.City" Евгения Вирлыч.

"На самом деле очень много коллаборантов, которые не засветились. В городе еще есть сторонники "русского мира". Есть те, кого, на мой взгляд, взгляд моих друзей, коллег, оккупанты просто оставили наблюдать. Возможно, они причастны к корректировке обстрелов, поэтому в городе неспокойно", - сказала она.

По мнению Вирлыч, городу еще довольно далеко до того, чтобы полностью очиститься от коллаборантов.

"Хотя этих людей не много, но они есть. Они понемногу продвигают "русский мир" и хотят просачиваться во власть. Это, в том числе и родственники коллаборантов, к которым официально претензий нет", - подытожила журналистка.