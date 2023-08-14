В Херсоне есть много незасветившихся коллаборантов, городу еще долго очищаться, - журналистка
Коллаборанты в Херсоне понемногу продвигают "русский мир" и хотят просачиваться во власть. Городу еще довольно далеко до того, чтобы полностью очиститься от них
Об этом в эфире Еспресо рассказала главный редактор херсонского издания "Кавун.City" Евгения Вирлыч.
"На самом деле очень много коллаборантов, которые не засветились. В городе еще есть сторонники "русского мира". Есть те, кого, на мой взгляд, взгляд моих друзей, коллег, оккупанты просто оставили наблюдать. Возможно, они причастны к корректировке обстрелов, поэтому в городе неспокойно", - сказала она.
По мнению Вирлыч, городу еще довольно далеко до того, чтобы полностью очиститься от коллаборантов.
"Хотя этих людей не много, но они есть. Они понемногу продвигают "русский мир" и хотят просачиваться во власть. Это, в том числе и родственники коллаборантов, к которым официально претензий нет", - подытожила журналистка.
- 8 августа СБУ задержала в Херсоне мужчину, подозреваемого в коллаборационной деятельности. Он, вероятно, помогал русским оккупантам проводить массовые репрессии против жителей.
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