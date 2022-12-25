В Херсоне доноры целый день стоят в очереди, чтобы спасти десятки раненых во время вчерашних обстрелов
В Херсоне украинские граждане целый день стоят в очереди в центрах сдачи крови, чтобы спасти десятки раненых во время вчерашних обстрелов
Об этом сообщил Кирилл Тимошенко у себя в telegram .
"Очереди людей, чтобы стать донорами и спасти пострадавших в результате вчерашнего террора города. Люди готовы весь день стоять в очереди ради спасения. В этом и есть суперсила украинцев! Такой Херсон не сломить, даже российским террором!" - говорится в сообщении.
- 24 декабря российские военные нанесли удар по центру Херсона, вечером глава ОВА отчитывался, что в результате атаки погибли десять человек, а еще 68 пострадали.
- Напомним: за сутки 24 декабря военные РФ совершили 71 обстрел Херсонской области, 41 раз под поражение попал Херсон: погибли мирные жители.
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