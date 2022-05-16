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Главная война с Россией В Херсоне через 2 недели закончатся медикаменты, в городе нарастает гуманитарный кризис, - Денисова

В Херсоне через 2 недели закончатся медикаменты, в городе нарастает гуманитарный кризис, - Денисова

16 мая, 2022 понедельник
10:41
война с Россией

В Херсоне прогнозируют скоротечное окончание лекарственных средств. Оккупанты препятствуют эвакуации мирного населения. В городе назревает гуманитарная катастрофа

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Сообщается, что на временно оккупированных Россией территориях Херсонской области активно нарастает гуманитарный кризис.

Так, оккупанты препятствуют жителям населенных пунктов Херсона выезжать на подконтрольную Украине территорию. Кроме того, россияне также ограничивают возможность передвижения в пределах области.

Денисова также сообщает, что военные РФ не пропускают волонтеров с гумпомощью и обворовывают гуманитарные грузы.

Кроме того, по информации херсонского городского головы Игоря Колихаева, в Херсоне назревает гуманитарный кризис. В городе прогнозируют окончание запасов медикаментов в течение следующих двух недель. Среди прочего, больше нет растворов для капельниц, имеет место дефицит лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний. Не хватает ингаляционного кислорода. По данным мэра Херсона, во всех районах области без исключения есть значительная потребность в лекарственных средствах.

Как передает Денисова, в Херсонской области остается около 500 тыс. человек. До начала полномасштабной войны на территориях Херсона проживало около миллиона.

Отмечается также, что в первые дни захвата южного региона Украины российские оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары захватчики вывезли в Крым и РФ.

"Как гуманитарку россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, у которых истек срок годности. При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной общине", - сообщает Денисова.  

  • В Херсонской области 15 мая российские оккупанты похитили бывшего депутата облсовета
  • Напомним, 14 мая сообщалось , что россияне собираются провести "перепись" населения в Херсонской области. По схожему сценарию это происходило во временно оккупированном Крыму в 2014 году

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