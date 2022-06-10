Об этом сообщает Общественное.

Стало известно, что в Херсоне и области из-за отсутствия интернет-связи не работают банкоматы. Снять наличные жители могут только в кафе, магазинах и на рынке под 7% комиссии.

По словам журналистки Общественного, в городе и области связи нет уже 10 дней. Люди не могут ни рассчитаться картой в магазинах, ни снять деньги в банкоматах.

Сообщается, что единственным источником наличных денег до этого был ПриватБанк, ведь другие банки не работали. Но последние несколько дней даже ПриватБанк тоже перестал выдавать наличные деньги. При этом запись очереди ведется. Горожане надеются, что выдача наличных скоро возобновится.

Также отмечается, что Приват выдает на руки всего 3 тыс. грн и только своим клиентам.

В списке на получение денег уже более 1100 человек.

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