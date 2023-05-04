В Херсоне 80-90% пораженных массированным ударом помещений - гражданская инфраструктура, - руководитель проекта "Херсонский хаб"
Экс-заместитель городского головы Херсона, руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня прокомментировал последствия массированного удара по городу и отметил, что 80-90% пораженных помещений - гражданская инфраструктура
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Поражены были населенные пункты по правому побережью вдоль Днепра от Борислава до Станислава и соответственно жертвы в этих населенных пунктах расположены - Херсон, Херсонский район, Борислав, Бориславский район. То есть это все населенные пункты и села и города, которые расположены между этими городами ", – отметил он.
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Головня добавил, что поражены частные дома, многоквартирные дома, гражданская инфраструктура, торговые центры.
"В основном - это 80-90% инфраструктура мирного обеспечения населения. Пострадали как непосредственно находившиеся на улице люди, так и работники гипермаркета, облэнерго. То есть мирные люди, которые пытались вести мирную жизнь в городе", - добавил он.
Также экс-заместитель городского головы города отметил, что российские оккупанты значительно усилили обстрелы Херсонской области, фактически каждый час слышны взрывы.
- Напомним, 3 мая россияне несколько раз атаковали Херсон и область. Они нанесли удар по железнодорожной станции, обстреляли единственный работающий гипермаркет в городе, попали в дом. К утру 4 мая число погибших возросло до 23 человек.
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