В Херсоне 70 процентов горожан получат воду
В Херсоне возобновлена работа насосной станции, обеспечивающей водоснабжение для 70% горожан
Об этом на телеграмм-канале сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Сегодня в Херсоне подали напряжение к скважине для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением. Поэтому у 70% горожан появится вода в домах", – говорится в сообщении.
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