В Херсоне 70 процентов горожан получат воду

Об этом на телеграмм-канале сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Сегодня в Херсоне подали напряжение к скважине для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением. Поэтому у 70% горожан появится вода в домах", – говорится в сообщении.

Как мы ранее сообщали, 18 ноября на железнодорожном вокзале Херсона возобновили водоснабжение.

Херсон обеспечен электричеством на 65%

11 ноября ВСУ вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

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