В Херсоне 600 домов остались без отопления в результате российского удара, - Зеленский
В результате российского обстрела 600 жилых домов в Херсоне остались без отопления
Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.
"В течение вечера получаю подробные доклады по ситуации в Херсоне. Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов – более 40 тысяч человек! Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы возобновим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим", - заявил президент Украины.
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