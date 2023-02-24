В Херсоне 600 домов остались без отопления в результате российского удара, - Зеленский

Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

"В течение вечера получаю подробные доклады по ситуации в Херсоне. Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов – более 40 тысяч человек! Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы возобновим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим", - заявил президент Украины.