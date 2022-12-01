В Херсоне 3 и 4 декабря медики из Израиля будут принимать пациентов
Израильские медики в Херсоне проведут прием пациентов. Врачи-волонтеры будут принимать пациентов в Херсонской городской клинической больнице имени Афанасия и Ольги
Об этом на телеграмм-канале сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Украинско-израильская миссия медицинских волонтеров FRIDA будет предоставлять консультации бесплатно.
"Специалисты разного профиля будут бесплатно принимать людей 3 и 4 декабря с 10:00 до 15:00 в Херсонской городской клинической больнице имени Афанасия и Ольги Тропиных по адресу ул. Комарова, 2. Дополнительная информация и ориентировочная запись по номерам телефонов: ⠀+380 ( 50)-208-99-09, +380 (93)-444-07-07", – отметил в сообщении Ярослав Янушевич.
Если нет возможности связаться с телефоном, у ОВА просят приходить по указанному адресу.
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