В Херсон вернулось украинское телевидение и радио, - Госспецсвязи
Вчера в пятницу, 11 ноября, в Херсоне возобновилась трансляция украинского телевидения
Об этом сообщили в telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
"Сейчас на 31 канале в цифровом формате Т2 жителям освобожденного Херсона и окрестных населенных пунктов доступен один из украинских каналов, который ведет трансляцию единого новостного марафона. Наши земляки на Херсонщине могут получать оперативную и достоверную информацию о ходе военных действий и ситуации в стране", - говорится в сообщении.
Сообщается, что осуществить это удалось благодаря новым мощным передатчикам, предоставленным Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения польские коллеги – Компания Emitel SA.
"Специалисты Концерна за несколько дней до освобождения правобережья Херсонской области установили передатчик мощностью 4 кВт в Николаевской области неподалеку от имеющейся тогда линии разграничения", - добавляется.
Читайте также: "Русский мир" умер в Херсоне, - Подоляк
Также в Концерне сообщили, что жители Херсонской области могут слушать в FM-диапазоне первый канал украинского радио на частоте 92,0 МГц. Мощности сигнала достаточно для того, чтобы принять его даже в отдельных районах оккупированной части Херсонщины.
"Сейчас осуществляем трансляцию только одного канала украинского телевидения и радио, поскольку для нас первоочередной задачей было максимально оперативно обеспечить украинцев доступ к информации. Мы благодарим наших польских партнеров за оборудование, которое дало возможность вернуть украинское теле- и радиовещание на освободившиеся территории", - отметил технический директор Концерна Сергей Семерей.
- 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.
- 12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.
- Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро возьмут под контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.
- Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное