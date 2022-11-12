Об этом сообщили в telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Сейчас на 31 канале в цифровом формате Т2 жителям освобожденного Херсона и окрестных населенных пунктов доступен один из украинских каналов, который ведет трансляцию единого новостного марафона. Наши земляки на Херсонщине могут получать оперативную и достоверную информацию о ходе военных действий и ситуации в стране", - говорится в сообщении.

Сообщается, что осуществить это удалось благодаря новым мощным передатчикам, предоставленным Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения польские коллеги – Компания Emitel SA.

"Специалисты Концерна за несколько дней до освобождения правобережья Херсонской области установили передатчик мощностью 4 кВт в Николаевской области неподалеку от имеющейся тогда линии разграничения", - добавляется.

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Также в Концерне сообщили, что жители Херсонской области могут слушать в FM-диапазоне первый канал украинского радио на частоте 92,0 МГц. Мощности сигнала достаточно для того, чтобы принять его даже в отдельных районах оккупированной части Херсонщины.

"Сейчас осуществляем трансляцию только одного канала украинского телевидения и радио, поскольку для нас первоочередной задачей было максимально оперативно обеспечить украинцев доступ к информации. Мы благодарим наших польских партнеров за оборудование, которое дало возможность вернуть украинское теле- и радиовещание на освободившиеся территории", - отметил технический директор Концерна Сергей Семерей.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро возьмут под контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

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