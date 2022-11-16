Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"В городе возобновляют работу отделения государственных банков. С сегодняшнего дня херсонцы уже могут воспользоваться банковскими услугами от Ощадбанка и ПриватБанка", - написал он.

По его словам, открылось отделение Ощадбанка по адресу: улица Черноморская, 29-А. График работы: с 09:00 до 15:00. Клиенты ПриватБанка могут обратиться в отделение, расположенное по адресу: улица Потемкинская, 20. Там людей будут ждать с 09:00 до 16:00.

"В ближайшее время к работе вернутся и другие отделения этих банков", – пообещал Янушевич.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

В Минздраве сообщили, что жители деоккупированного Херсона могут пройти бесплатный медосмотр и получить необходимые лекарства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb