В Херсон вернулись государственные Ощадбанк и ПриватБанк
В освобожденном от оккупантов Херсоне со среды, 16 ноября, возобновили работу отделения государственных Сбербанка и ПриватБанка
Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"В городе возобновляют работу отделения государственных банков. С сегодняшнего дня херсонцы уже могут воспользоваться банковскими услугами от Ощадбанка и ПриватБанка", - написал он.
По его словам, открылось отделение Ощадбанка по адресу: улица Черноморская, 29-А. График работы: с 09:00 до 15:00. Клиенты ПриватБанка могут обратиться в отделение, расположенное по адресу: улица Потемкинская, 20. Там людей будут ждать с 09:00 до 16:00.
"В ближайшее время к работе вернутся и другие отделения этих банков", – пообещал Янушевич.
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