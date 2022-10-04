Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа.

Пока в Украине действует довоенное правило: "отсрочка для всех, кроме заочников". Но независимо от формы обучения и наличия обучения в принципе, пока не будут мобилизовать тех, кому меньше 27 лет. Те, кому менее 27 лет и кто не проходил срочную службу в мирное время, являются лицами призывного возраста и мобилизации не подлежат. Попасть в армию они могут только добровольно, подписав контракт с ВСУ.

Соискателям высшего образования, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, гарантируется сохранение места обучения и стипендии (ч. 2 ст. 46 закона "О высшем образовании").

Могут ли отчислить из учебы во время военного положения?

При этом прямого запрета отчислять студентов в период действия военного положения нет. Однако университет должен дать возможность учиться в наиболее безопасной форме и, если нужно, обеспечить общежитием и питанием. Об этом говорится в статье 57-1 закона "Об образовании".

Нужно ли платить за общежитие?

Студенты живут (жили) в общежитии на основании договора с университетом. Пока этот договор действителен, университет может потребовать платить за проживание. Вы можете расторгнуть договор, после чего платить уже не нужно, но придется и забрать свои вещи (или договориться об их хранении где-то в общежитии).

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