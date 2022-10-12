В Харьковской ОВА показали, как выглядит Купянский район после деоккупации

Фотоотчет из Купянска Синегубов опубликовал в telegram.

"В большей части города восстановили электроснабжение, запустили работу аптек и магазинов, в ближайшее время заработают банковские сервисы и Укрпочта. Продолжается работа над восстановлением газоснабжения. Особое внимание медицинскому обеспечению: восстанавливаем поврежденные помещения и обеспечиваем необходимыми медикаментами, чтобы люди могли получить неотложную помощь", - пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В ОВА также обратились к жителям Купянска и призвали их пока не возвращаться домой.

"Просим не спешить возвращаться в родные дома, впереди действительно один из самых сложных осенне-зимних периодов. Учитывая близость к линии фронта, процессы разминирования и состояние критической инфраструктуры, восстановление будет не таким быстрым, как бы этого хотелось. Но невзирая на все максимально готовимся к зиме по всем направлениям", - говорится в обращении.

Фото из Купянска:

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