English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Харьковской области захватчики за сутки убили 4 человека, еще 9 ранили

В Харьковской области захватчики за сутки убили 4 человека, еще 9 ранили

8 июля, 2022 пятница
10:18
война с Россией

На Харьковщине россияне 7 июля убили 4 человека, 9 ранили, обстреляли дома, гаражи и хозяйственные постройки

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Этой ночью впервые за несколько недель не было ночных обстрелов Харькова. Но не имеем права терять бдительность. Ведь только вчера вечером враг массированно обстрелял Немышлянский район города. Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые сооружения. Наши спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. обстрела 3 мирных человека погибли, 5 ранены", - заметил он.

Также оккупанты обстреляли мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковщины. В результате разрушены частные дома и хозяйственные сооружения, а также возникли пожары на открытых территориях.

"В течение суток в Чугуевском районе получили ранения 2 человека, еще 2 гражданских ранены в Циркунах, Харьковского района. 71-летняя женщина в Циркунах в результате обстрелов, к сожалению, погибла. Всего за сутки на Харьковщине погибли 4 человека, 9 - ранены", - подчеркнул глава ОВА.

На линии фронта продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении оккупанты открывают огонь по позициям ВСУ и мирным жителям по артиллерии и реактивным системам залпового огня.

Россияне пытались наступать в направлении Дементииевки, но украинские военные остановили их и заставили отступить. В районе Изюма захватчики били по населенным пунктам Волобуевка, Гусаровка, Чеполь, Красное и Дибривное. ВСУ надежно держат защиту и готовы к любым дальнейшим действиям оккупантов.

  • 7 июля российские войска обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня, погибли и пострадали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Харькв
военные силы Украины
Харковщина
Военные новости
Олег Синегубов
Читайте также:
Сергій Лавров
6 июля, 2022 среда
Диссоциативное расстройство: в МИД Украины высмеяли претензии Лаврова из-за "слива" разговора Путина и Макрона
Роман Костенко
6 июля, 2022 среда
Времени для контрнаступления осталось 2-3 месяца, воевать пехотой в сезон дождей нереально - полковник СБУ Костенко
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
6 июля, 2022 среда
Карин Кнайсль бежала не случайно
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.63
    Покупка 34.63
    Продажа 35.5
  • EUR
    Покупка 35.2
    Продажа 36.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
8 июля
10:56
Обновлено
В Японии покушались на экс-премьера Абэ: он в тяжелом состоянии
10:29
Эксклюзив
зерно порты
60% украинского экспорта железной дорогой занимает железная руда, тогда как зерновых только 21%, - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Марчук
10:27
Сейм Польши облегчил привлечение средств к финансированию армии
10:25
Эксклюзив
В Новой Каховке прогремел взрыв, горожане говорят о возможной детонации складов, - советник главы Херсонской ОВА Хлань
10:10
Лаврову устроили бойкот на встрече G20
09:40
В Донецкой области за сутки россияне убили 6 гражданских, еще 21 ранили
09:38
Инфографика
доллар
Курс валют: цена доллара и евро на черном рынке 8 июля
09:32
NASA раскритиковало Россию за использование космической станции для пропаганды
09:17
Инфографика
Около 36,9 тыс. военных, 1637 танков и 669 беспилотников: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:08
Британская разведка назвала цель, куда вскоре попытаются наступать российские войска на Донбассе
08:54
Россияне нанесли удар по Днепропетровщине: повредили дом и попали в дачный массив
08:47
Сенаторы США заявили о необходимости предоставления Украине дальнобойных ракет HIMARS
08:32
В Луганской области оккупанты уничтожают села и убивают людей для выхода на админграницу области, - Гайдай
08:27
В Полтавской области проведут учебные стрельбы, жителей Миргородской общины призвали сохранять спокойствие
07:50
Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и Спорного, имеют частичный успех вблизи Верхнекаменского, - Генштаб ВСУ
07:10
Нового премьера Великобритании могут избрать до сентября, - FT
06:56
В Николаеве раздаются взрывы
06:49
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба выразил уверенность, что, несмотря на отставку Джонсона, Британия продолжит поддерживать Украину
06:32
Франция предложит усилить финансовую и гуманитарную поддержку Украины на саммите G20
06:01
Канада направит Украине 39 бронетранспортеров уже этим летом
05:43
РФ будет штурмовать Краматорск и параллельно наступать на Славянск, — ISW
05:15
"Фенербахче" перед матчем с "Динамо" готовится провести топ-трансфер
04:17
Донецк. Центральная часть города.
В оккупированном Донецке раздались взрывы
04:06
"Челси" определился с суммой денег, которую готов заплатить за Роналду
03:04
Украине угрожают 40 крылатых ракет с Черного моря
02:35
Россия не создает новые ударные группировки на Юге Украины
02:27
Украинские вертолеты атаковали опорный пункт и вражескую технику в Херсонской области
01:29
Додо
Итальянский клуб договорился о трансфере самого дорогого футболиста "Шахтера" за 14,5 млн евро
00:52
РФ обстреляла Сумщину из пулеметов и гранатомета
00:48
Украинская вышивальщица вдохновила Dior на создание кутюрной коллекции
00:29
Бен Уоллес заверил, что без Джонсона политика Британии в поддержку Украины не изменится
00:23
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 июля
00:15
Демилитаризация рашистов: минус три склада с боеприпасами и нефтебаза в Донецке, - Братчук
00:01
Я был уверен, что пришедшие на мои концерты люди не будут воевать против Украины, - Иван Дорн
2022, четверг
7 июля
23:57
"Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма!", - американские сенаторы в Киеве
23:39
"Возможно, с нами что-то не так?" Московского депутата будут судить за антивоенное выступление
23:38
Шок для местного населения. В Литве без предупреждения военные самолеты устроили учебный воздушный бой
23:34
Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином, - Зеленский
23:30
Михаил Подоляк
Примитивная пропаганда. Подоляк ответил на заявление Путину о "войне до последнего украинца"
23:16
Британия предоставила для безопасности и обороны Украины около 2 млрд фунтов, - Зеленский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV