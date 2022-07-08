Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Этой ночью впервые за несколько недель не было ночных обстрелов Харькова. Но не имеем права терять бдительность. Ведь только вчера вечером враг массированно обстрелял Немышлянский район города. Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые сооружения. Наши спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. обстрела 3 мирных человека погибли, 5 ранены", - заметил он.

Также оккупанты обстреляли мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковщины. В результате разрушены частные дома и хозяйственные сооружения, а также возникли пожары на открытых территориях.

"В течение суток в Чугуевском районе получили ранения 2 человека, еще 2 гражданских ранены в Циркунах, Харьковского района. 71-летняя женщина в Циркунах в результате обстрелов, к сожалению, погибла. Всего за сутки на Харьковщине погибли 4 человека, 9 - ранены", - подчеркнул глава ОВА.

На линии фронта продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении оккупанты открывают огонь по позициям ВСУ и мирным жителям по артиллерии и реактивным системам залпового огня.

Россияне пытались наступать в направлении Дементииевки, но украинские военные остановили их и заставили отступить. В районе Изюма захватчики били по населенным пунктам Волобуевка, Гусаровка, Чеполь, Красное и Дибривное. ВСУ надежно держат защиту и готовы к любым дальнейшим действиям оккупантов.

7 июля российские войска обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня, погибли и пострадали.

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