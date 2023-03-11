В Харьковской области задержали мужчину, который во время оккупации Купянска организовал вещание российских телеканалов
Служба безопасности Украины задержала на освобожденных территориях Харьковщины мужчину, который во время оккупации Купянска организовал трансляцию центральных российских телеканалов
Об этом информирует СБУ .
Злоумышленником оказался житель Купянска. Он добровольно перешел на сторону России после захвата части региона и вступил в должность "исполняющего обязанности ведущего специалиста отдела управления связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации РФ.
В новой должности злоумышленник распространял среди местных жителей дезинформацию о полномасштабной войне в Украине, в частности, сюжеты и передачи пропагандистов Кремля. Так, с помощью телекоммуникационного оборудования Купянской телебашни он организовывал трансляции центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения. Весь контент, транслировавшийся таким образом, был направлен на отрицание вооруженной агрессии РФ и оправдание военных преступлений оккупантов.
Враждебному приспешнику сообщили о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.
- 10 марта в деоккупированном селе Брускинское Херсонской области обнаружили тело 63-летнего местного жителя, которого во время оккупации замучили российские военные.
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