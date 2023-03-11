В Харьковской области задержали мужчину, который во время оккупации Купянска организовал вещание российских телеканалов

Об этом информирует СБУ .

Злоумышленником оказался житель Купянска. Он добровольно перешел на сторону России после захвата части региона и вступил в должность "исполняющего обязанности ведущего специалиста отдела управления связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации РФ.

В новой должности злоумышленник распространял среди местных жителей дезинформацию о полномасштабной войне в Украине, в частности, сюжеты и передачи пропагандистов Кремля. Так, с помощью телекоммуникационного оборудования Купянской телебашни он организовывал трансляции центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения. Весь контент, транслировавшийся таким образом, был направлен на отрицание вооруженной агрессии РФ и оправдание военных преступлений оккупантов.

Враждебному приспешнику сообщили о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.