В Харьковской области задержали местного депутата, который организовывал лечение раненых российских солдат

Об этом информирует СБУ .

Злоумышленником оказался депутат Купянского районного совета. Ранее он занимал должность главы городского отдела здравоохранения.

После захвата россиянам райцентра мужчина поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в лечении раненых русских солдат. За это его назначили руководителем "отдела здравоохранения военно-гражданской администрации Купянского района РФ".

В новой должности эксчиновник приказал переоборудовать украинские больницы под военные госпитали для россиян. Также он распорядился безотлагательно лечить участников российских оккупационных группировок. Среди них – боевики террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

После освобождения купянский коллаборант пытался "потеряться" среди местных жителей во избежание правосудия. Однако СБУ быстро установила его местонахождение и задержала. У мужчины изъяли "оригиналы" документов с доказательствами его преступных действий в пользу России.

В настоящее время его объявлено подозрение по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник полностью признал свою вину во время сообщения о подозрении.