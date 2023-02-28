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В Харьковской области задержали местного депутата, который организовывал лечение раненых российских солдат

28 февраля, 2023 вторник
11:07
война с Россией

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области депутата, который помог переоборудовать украинские больницы под военные госпитали россиян

Об этом информирует СБУ .

Злоумышленником оказался депутат Купянского районного совета. Ранее он занимал должность главы городского отдела здравоохранения.

После захвата россиянам райцентра мужчина поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в лечении раненых русских солдат. За это его назначили руководителем "отдела здравоохранения военно-гражданской администрации Купянского района РФ".

В новой должности эксчиновник приказал переоборудовать украинские больницы под военные госпитали для россиян. Также он распорядился безотлагательно лечить участников российских оккупационных группировок. Среди них – боевики террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

После освобождения купянский коллаборант пытался "потеряться" среди местных жителей во избежание правосудия. Однако СБУ быстро установила его местонахождение и задержала. У мужчины изъяли "оригиналы" документов с доказательствами его преступных действий в пользу России.

В настоящее время его объявлено подозрение по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник полностью признал свою вину во время сообщения о подозрении.

  • Служба безопасности совместно с Госбюро расследований разоблачила еще четырех предателей и коллаборантов в процессе стабилизационных мер в освобожденном Херсоне.
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