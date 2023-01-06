В Харьковской области задержали коллаборанта, который помогал россиянам строить блокпосты

Об этом проинформировала пресс-служба СБУ на фейсбуке.

Отмечается, что правоохранители задержали предателя, поддержавшего оккупантов в Балаклее, Харьковщина.

Мужчину назначили главой оккупационного "дорожно-ремонтного предприятия", занимая этот пост он организовывал ремонт дорог для опрокидывания колонн военной техники россиян на восточный фронт.

Кроме того, коллаборант давал указания строить российские блокпосты и раскрашивать остановки автотранспорта в триколоре кафиров.

В частности, предатель пытался привлечь местных жителей в ряды его "учреждения", обещая лояльное отношение захватчиков и вознаграждение в рублях.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, В 2022 году Государственное бюро расследований объявило подозрения почти 500 фигурантам в производствах относительно государственной измены и коллаборационной деятельности во время войны с РФ.

Четырех агентов России, которые собирали и передавали врагу информацию об энергообъектах Донбасса и боевых позициях реактивных артиллерийских систем HIMARS, осудили на срок от 6 до 8 лет лишения свободы.

4 января сообщили , что Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который собирал разведывательные данные об украинских защитниках в приграничных районах на севере Украины и передавал их белорусским спецслужбам.

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