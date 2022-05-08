В Харьковской области задержали депутата сельсовета, которая "сливала" информацию о местных и их домах

Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры .

Известно, что действующая депутат и секретарь Ольховского сельсовета во временно оккупированном армией РФ с. Кутузовка сотрудничала с агрессором.

Пользуясь служебным положением, злоумышленница предоставила доступ российским военным к зданию управления госпредприятия и предоставляла оккупантам жилье, принадлежащее местным.

"Также депутат предоставляла военным РФ информацию о местных жителях и жилых помещениях, которые в дальнейшем использовались для размещения оккупантов, и доводила до населения указания от представителей страны-агрессора, в частности, относительно обязательного ношения белых повязок", - говорится в сообщении.

Вчера, 7 мая, депутат была задержана. Пока решают вопрос об избрании ей меры пресечения.

В Херсонской области россияне и коллаборанты пытаются создать систему областных департаментов, используя помещение облсовета.

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