В Харьковской области задержали депутата сельсовета, которая "сливала" информацию о местных и их домах
Депутату Ольховского сельского совета Харьковского района уведомлено о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ч. 2 ст. 111-2 УК Украины)
Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры .
Известно, что действующая депутат и секретарь Ольховского сельсовета во временно оккупированном армией РФ с. Кутузовка сотрудничала с агрессором.
Пользуясь служебным положением, злоумышленница предоставила доступ российским военным к зданию управления госпредприятия и предоставляла оккупантам жилье, принадлежащее местным.
"Также депутат предоставляла военным РФ информацию о местных жителях и жилых помещениях, которые в дальнейшем использовались для размещения оккупантов, и доводила до населения указания от представителей страны-агрессора, в частности, относительно обязательного ношения белых повязок", - говорится в сообщении.
Вчера, 7 мая, депутат была задержана. Пока решают вопрос об избрании ей меры пресечения.
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