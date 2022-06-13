Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .

Харьковчанина завербовали российские спецслужбы через Интернет. Злоумышленник для ФСБ фиксировал размещение подразделений Вооруженных сил Украины и других войск в Харьковской области. Также его интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.

Служба безопасности Украины задержала его в пригороде Харькова, когда его ехал выполнять очередную задачу.

Преступнику сообщили о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители разоблачили жительницу Ирпеня, которая "сливала" рашистам зажиточные дома и вместе с ними грабила эти дома. У злоумышленницы изъяли вещи, доказывающие ее причастность к похищенному имуществу и коллаборационизму.

СБУ обнаружила схрон с бланками паспортов СССР украинского образца. Контрразведка определила, что рашисты планировали организовать референдум и выдать паспорта на временно оккупированной территории Киевщины.

Напомним, в КГВА предупредили, что опасность повторного наступления врага на Киев остается.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb