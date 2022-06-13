В Харьковской области задержали агента ФСБ, который "отчитывался" рашистам о позициях ВСУ
СБУ задержала близ Харькова российского агента, который докладывал врагу о позициях, координатах блокпостов и военных укреплениях украинских защитников. Предателю грозит до 12 лет за решеткой
Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .
Харьковчанина завербовали российские спецслужбы через Интернет. Злоумышленник для ФСБ фиксировал размещение подразделений Вооруженных сил Украины и других войск в Харьковской области. Также его интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.
Служба безопасности Украины задержала его в пригороде Харькова, когда его ехал выполнять очередную задачу.
Преступнику сообщили о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
- Правоохранители разоблачили жительницу Ирпеня, которая "сливала" рашистам зажиточные дома и вместе с ними грабила эти дома. У злоумышленницы изъяли вещи, доказывающие ее причастность к похищенному имуществу и коллаборационизму.
- СБУ обнаружила схрон с бланками паспортов СССР украинского образца. Контрразведка определила, что рашисты планировали организовать референдум и выдать паспорта на временно оккупированной территории Киевщины.
- Напомним, в КГВА предупредили, что опасность повторного наступления врага на Киев остается.
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