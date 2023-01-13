Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области", - пишет глава области.

Рашисты били по населенным пунктам Купянск, Стрелечья, Двуречная, Огурцово, Редкодуб и другим.

В результате вражеских обстрелов в Купянске повреждены пятиэтажный жилой дом, частные дома и хозяйственные постройки.

Ранения получил мужчина 75 лет. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также в Двуречной Купянского района был ранен 68-летний мужчина. Мирный житель находится в состоянии средней тяжести.

В отношении этих военных преступлений прокуроры начали уголовное производство.

За сутки пиротехники обезвредили в Харьковской области 69 взрывоопасных предметов.