В Харьковской области за сутки в результате российских обстрелов пострадали двое мужчин
12 января российские военные били по населенным пунктам Харьковской области. В результате есть разрушение жилых домов, пострадали двое мужчин
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области", - пишет глава области.
Рашисты били по населенным пунктам Купянск, Стрелечья, Двуречная, Огурцово, Редкодуб и другим.
В результате вражеских обстрелов в Купянске повреждены пятиэтажный жилой дом, частные дома и хозяйственные постройки.
Ранения получил мужчина 75 лет. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также в Двуречной Купянского района был ранен 68-летний мужчина. Мирный житель находится в состоянии средней тяжести.
В отношении этих военных преступлений прокуроры начали уголовное производство.
За сутки пиротехники обезвредили в Харьковской области 69 взрывоопасных предметов.
- Вечером 10 января рашисты нанесли удары по Харьковщине.
- За сутки 10 января российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего повреждены дома и автомобили.
- 11 января российские военные продолжали обстреливать населенные пункты Харьковской области. В результате повреждены предприятие, дома, торговый павильон.
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