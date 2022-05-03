В Харьковской области за сутки спасатели тушили семь пожаров, вызванных российскими обстрелами
В Харькове со 2 по 3 мая пожарным пришлось совершить два выезда
Об этом сообщил Харьковский городской совет в Телеграмм.
По оперативным данным Главного управления ГСЧС по состоянию на 7.00 3 мая, за прошлые сутки, со 2 по 3 мая, ГСЧС семь раз выезжали тушить вызванные вражескими обстрелами пожары в Харьковские области. В частности, два пожара произошли в Киевском районе Харькова.
"Пожар произошел в многоэтажках и частных домах, хозяйственных и административных зданиях в Киевском (2) районе города, Харьковском (3), Богодуховском (1) и Чугуевском (1) районах области", – говорится в сообщении.
Самый большой пожар возник в 4.50 в поселке Докучаевское Харьковского района – горела админстройка, пожар площадью 800 кв. м. Шесть подразделений локализовали огонь в 5.14, а в 7.29 пожар был потушен.
Пиротехники ГСЧС уничтожили 14 вражеских боеприпасов.
- Напомним, на освобожденных территориях Харьковщины оккупанты разрушили до 90% домов.
- По данным Пентагона, украинцы оттеснили россиян в 40 км от Харькова.
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