Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Российские оккупанты продолжают из артиллерии и РСЗО обстреливать г. Харьков и Харьковскую область. За прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова", - подчеркнул он.

В результате обстрелов повреждены частные домовладения, 9 и 10 этажи офисного здания в центре города. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, оккупанты накрыли огнем Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы. Они разрушили жилые дома, хозяйственные постройки, повлекли несколько пожаров. Есть погибшие и раненые.

"В результате российских обстрелов, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Изюмском районе 5 мирных жителей ранены, 1 женщина 59 лет погибла. В г. Чугуеве 2 раненых, в Чугуевском районе ранения получил фельдшер экстренной медпомощи. 1 человек ранен в Харьковском районе" , – заметил Олег Синегубов.

На линии фронта продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении захватчики пытались штурмовать село Уды у границы с РФ. ВСУ отразили штурм и заставили врага отойти с потерями. В районе Изюма оккупанты наступают в направлении Долгенького и Долины. Силы обороны Украины удерживают свои позиции.

23 - 24 июня россияне убили двух человек, еще 13 ранили, разрушили дома и хозяйственные постройки.

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