Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Ночью российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову. Около 1:00 сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для детей с недостатками зрения в Немышлянском районе. Предварительно - в результате ночных обстрелов пострадавших нет", - отметил он.

Кроме того, оккупанты били по городам и селам Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.

"Оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданские объекты Харьковщины, дома людей, хозяйственные постройки. Из-за обстрелов горят лесополосы, поля с урожаем аграриев, уничтожаются запасы сена. В с. Калиново Золочевской ОТО оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток, произошел масштабный пожар, который ликидировали спасатели", - подчеркнул глава ОВА.

В течение 6 июля погибли два человека: в Харькове и Харьковском районе. Также госпитализировали жителя Дергачевской общины.

В Харьковском направлении россияне пытаются вести штурм на отдельных участках фронта. ВСУ дают им отпор и удерживают свои позиции. Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно заменяли автомобильные пути. Они открывали огонь по Слатиному, Малой Даниловке, Русским Тишкам, Веселому, Кутузовке, Пришибу и Гусаровке.

В районе Изюма захватчики тоже пытаются вести штурм. Они обстреляли районы населенных пунктов Курулько и Чеполь.

"Силы обороны Украины останавливают все попытки врага наступать и наносят ему тяжелые потери", - отметил Олег Синегубов.

6 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ перебрасывает на Харьковское направление военных из Западного округа.

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