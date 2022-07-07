В Харьковской области за сутки россияне убили двух человек и ранили еще одного
В Харьковской области 6 июля россияне убили двух человек, одного ранили, обстреляли дома, улиточную ферму и территорию возле школы-интерната
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
"Ночью российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову. Около 1:00 сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для детей с недостатками зрения в Немышлянском районе. Предварительно - в результате ночных обстрелов пострадавших нет", - отметил он.
Кроме того, оккупанты били по городам и селам Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.
"Оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданские объекты Харьковщины, дома людей, хозяйственные постройки. Из-за обстрелов горят лесополосы, поля с урожаем аграриев, уничтожаются запасы сена. В с. Калиново Золочевской ОТО оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток, произошел масштабный пожар, который ликидировали спасатели", - подчеркнул глава ОВА.
В течение 6 июля погибли два человека: в Харькове и Харьковском районе. Также госпитализировали жителя Дергачевской общины.
В Харьковском направлении россияне пытаются вести штурм на отдельных участках фронта. ВСУ дают им отпор и удерживают свои позиции. Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно заменяли автомобильные пути. Они открывали огонь по Слатиному, Малой Даниловке, Русским Тишкам, Веселому, Кутузовке, Пришибу и Гусаровке.
В районе Изюма захватчики тоже пытаются вести штурм. Они обстреляли районы населенных пунктов Курулько и Чеполь.
"Силы обороны Украины останавливают все попытки врага наступать и наносят ему тяжелые потери", - отметил Олег Синегубов.
- 6 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ перебрасывает на Харьковское направление военных из Западного округа.
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