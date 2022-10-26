Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

Россияне били по населенным пунктам у границы с РФ и линией фронта. В частности, под огнем из минометов, ствольной и реактивной артиллерии оказались Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелка, Двухлетняя, Берестово, Первомайское.

В результате вражеских обстрелов гражданские жители не пострадали. Впрочем, вблизи Казачьей Лопани на мине взорвалась 71-летняя женщина, которая пасла коз. Ее госпитализировали с ранениями.

Олег Синегубов напомнил о высокой минной опасности в Харьковской области. Пиротехники 25 октября обезвредили 291 взрывоопасный предмет. Однако пока разминируют только объекты критической инфраструктуры и основные дороги. Жителей Харьковщины призывали быть как можно более внимательными и осторожными, не ходить в леса, по полям и обочинам дорог.