В Харьковской области за сутки россияне обстреляли три района, одна женщина взорвалась на мине
В Харьковской области 25 октября оккупанты обстреляли Купянский, Харьковский и Чугуевский районы. Одна женщина пострадала от подрыва на мине
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
Россияне били по населенным пунктам у границы с РФ и линией фронта. В частности, под огнем из минометов, ствольной и реактивной артиллерии оказались Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелка, Двухлетняя, Берестово, Первомайское.
В результате вражеских обстрелов гражданские жители не пострадали. Впрочем, вблизи Казачьей Лопани на мине взорвалась 71-летняя женщина, которая пасла коз. Ее госпитализировали с ранениями.
Олег Синегубов напомнил о высокой минной опасности в Харьковской области. Пиротехники 25 октября обезвредили 291 взрывоопасный предмет. Однако пока разминируют только объекты критической инфраструктуры и основные дороги. Жителей Харьковщины призывали быть как можно более внимательными и осторожными, не ходить в леса, по полям и обочинам дорог.
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25 октября россияне нанесли ракетный удар по Купянску, в результате чего повреждения получили административное здание. Также в Харьковской области пострадал мужчина, также госпитализировали троих раненых накануне.
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