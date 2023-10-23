В Харьковской области за сутки получили ранения два человека. 16 пострадавших от удара РФ по "Новой почте" – в больнице

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По селам Куриловка и Кившаровка Купянского района враг нанес удары управляемыми авиабомбами. В Куриловке повреждены частный дом, 2 многоквартирных дома, здание гражданского предприятия и объект инфраструктуры. Потерпела ранение 39-летняя женщина, госпитализирована в состоянии средней написал он.

В Ковшаровке в результате обстрелов были повреждены здания ПТУ и детсада, но люди не пострадали.

В результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района получил ранения 81-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

"Кроме того, враг обстреливал Плетеновку и Зыбино Чугуевского района, Петропавловку, Кисловку, Двухлетнюю Купянский район и другие населенные пункты", - добавил Синегубов.

В то же время в медучреждениях области продолжают оказывать помощь пострадавшим от ракетного удара РФ по терминалу "Новой почты" . По данным Синегубова, всего в больницах находятся 16 человек, из них семь – в тяжелом состоянии. 9 человек имеют повреждение легкой и средней степени тяжести, отметил чиновник.