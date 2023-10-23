В Харьковской области за сутки получили ранения два человека. 16 пострадавших от удара РФ по "Новой почте" – в больнице
За прошедшие сутки под ударами врага находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Получили ранения двое гражданских
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По селам Куриловка и Кившаровка Купянского района враг нанес удары управляемыми авиабомбами. В Куриловке повреждены частный дом, 2 многоквартирных дома, здание гражданского предприятия и объект инфраструктуры. Потерпела ранение 39-летняя женщина, госпитализирована в состоянии средней написал он.
В Ковшаровке в результате обстрелов были повреждены здания ПТУ и детсада, но люди не пострадали.
В результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района получил ранения 81-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
"Кроме того, враг обстреливал Плетеновку и Зыбино Чугуевского района, Петропавловку, Кисловку, Двухлетнюю Купянский район и другие населенные пункты", - добавил Синегубов.
В то же время в медучреждениях области продолжают оказывать помощь пострадавшим от ракетного удара РФ по терминалу "Новой почты" . По данным Синегубова, всего в больницах находятся 16 человек, из них семь – в тяжелом состоянии. 9 человек имеют повреждение легкой и средней степени тяжести, отметил чиновник.
- По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области.
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