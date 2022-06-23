Об этом информирует в телеграмме Харьковская ОВА .

"2 человека погибли в г. Балаклея, Изюмского района", - говорится в сообщении.

Также в Чугуеве ранены 6 человек, в частности, 2 ребенка – 6 и 9 лет. В Андреевке – 2 человека пострадали, в Золочеве и Большой Бабке – еще по одному местному жителю.

В пресс-службе призывают жителей Харьковщины не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах.