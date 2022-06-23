В Харьковской области за сутки от обстрелов оккупантов погибли два человека, среди раненых - дети
В четверг, 23 июня, в результате вражеских обстрелов Харьковской области погибли 2 мирных жителя, еще по меньшей мере 10 человек ранены - среди них два ребенка
Об этом информирует в телеграмме Харьковская ОВА .
"2 человека погибли в г. Балаклея, Изюмского района", - говорится в сообщении.
Также в Чугуеве ранены 6 человек, в частности, 2 ребенка – 6 и 9 лет. В Андреевке – 2 человека пострадали, в Золочеве и Большой Бабке – еще по одному местному жителю.
В пресс-службе призывают жителей Харьковщины не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах.
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