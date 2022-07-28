В Харьковской области за госпредательство женщина получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества
В Чугуевском районе Харьковской области женщина получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, она передавала врагу информацию о расположении украинских военных и техники
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в телеграмме.
По сообщению прокуратуры, 27 июля, Змиевский районный суд Харьковской области вынес приговор 39-летней жительнице с. Высочиновка Чугуевского района за государственную измену, совершенное в условиях военного положения (статья 111, ч. 2 УК Украины).
"Прокуроры в суде доказали, что с начала российского вторжения женщина систематически осуществляла поиск и сбор сведений о дислокации украинских военных и техники в Чугуевском районе Харьковской области. Осужденная передавала указанные сведения через социальные сети, в частности, запрещенные в Украине, представителям страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований так называемых ДНР и ЛНР, - говорится в сообщении.
Женщине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.
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