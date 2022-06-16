В Харьковской области за 15 июня россияне повредили дома и ранили 6 гражданских
В Харьковской области 15 июня оккупанты ранили 6 человек, повредили дома, автомобили и хозяйственные сооружения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
В ночь на 15 июня россияне по реактивным системам залпового огня обстреляли Индустриальный район Харькова. Пострадавших и погибших нет. Кроме того, под вражеским огнем оказались города и села Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.
В Лебяжем в результате российских обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания боеприпасов кафиров в Золочеве пострадали хозяйственные постройки и автомобили.
"В целом в течение суток в результате российского террора против мирного населения Харьковщины в Лозовском районе 1 человек получил ранения, в Изюмском - ранены 5 мирных жителей", - подчеркнул Олег Синегубов.
На линии фронта продолжаются боевые действия. В Харьковском направлении россияне сосредоточились на обороне рубежей. В районе Изюма они продолжают попытки наступления в направлении Славянска. Украинские военные удерживают позиции и наносят оккупантам ощутимые потери.
- 15 июня депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник заявил , что ВСУ и тероборона уверенно держат оборону на Изюмском направлении, несмотря на большие скопления войск врага, и наносят контрударов и постепенно переходят к контрнаступлению.
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