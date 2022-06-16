В Харьковской области за 15 июня россияне повредили дома и ранили 6 гражданских

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

В ночь на 15 июня россияне по реактивным системам залпового огня обстреляли Индустриальный район Харькова. Пострадавших и погибших нет. Кроме того, под вражеским огнем оказались города и села Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

В Лебяжем в результате российских обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания боеприпасов кафиров в Золочеве пострадали хозяйственные постройки и автомобили.

"В целом в течение суток в результате российского террора против мирного населения Харьковщины в Лозовском районе 1 человек получил ранения, в Изюмском - ранены 5 мирных жителей", - подчеркнул Олег Синегубов.

На линии фронта продолжаются боевые действия. В Харьковском направлении россияне сосредоточились на обороне рубежей. В районе Изюма они продолжают попытки наступления в направлении Славянска. Украинские военные удерживают позиции и наносят оккупантам ощутимые потери.

15 июня депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник заявил , что ВСУ и тероборона уверенно держат оборону на Изюмском направлении, несмотря на большие скопления войск врага, и наносят контрударов и постепенно переходят к контрнаступлению.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb