В Харьковской области взрывом снаряда ранило троих детей
В течение дня 19 июня рашисты нанесли удары по городу Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино. Ночью враг выпустил ракеты по Харькову и населенным пунктам пригорода
О ракетных и артиллерийских обстрелах мирных жителей Харьковщины сообщает начальник полиции области Владимир Тимошко.
"В результате повреждены частные дома местных жителей, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения в городе Люботине. В селе Ивановка в результате взрыва снаряда ранения получили трое детей", - написал полковник Тимошко.
Он также заверил, что следователи и криминалисты проработали все факты разрушения жилья и других объектов в результате обстрелов и пожаров. Полицейские документируют каждое преступление военных страны-агрессора против украинского народа, производятся выезды и осмотры мест событий, собирают материалы, которые будут переданы в СБУ.
Начальник полиции также сообщил, что благодаря информации от населения в отделы полиции доставлены 11 человек для проверки их возможной причастности к сотрудничеству с российскими оккупантами.
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