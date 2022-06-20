О ракетных и артиллерийских обстрелах мирных жителей Харьковщины сообщает начальник полиции области Владимир Тимошко.

"В результате повреждены частные дома местных жителей, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения в городе Люботине. В селе Ивановка в результате взрыва снаряда ранения получили трое детей", - написал полковник Тимошко.

Он также заверил, что следователи и криминалисты проработали все факты разрушения жилья и других объектов в результате обстрелов и пожаров. Полицейские документируют каждое преступление военных страны-агрессора против украинского народа, производятся выезды и осмотры мест событий, собирают материалы, которые будут переданы в СБУ.

Начальник полиции также сообщил, что благодаря информации от населения в отделы полиции доставлены 11 человек для проверки их возможной причастности к сотрудничеству с российскими оккупантами.

17 июня ВСУ уничтожили в Харьковской области командный пункт врага.

За сутки 18 июня кафиры в Харьковской области убили одного человека, ранили 5, а также повредили нефтеперерабатывающее предприятие.

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